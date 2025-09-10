Как из Курской области доставляют тяжело больных в столичные клиники

Перелет из Курской области в столичные клиники - давно повседневная реальность для жителей региона. Вертолет "Ансат" позволяет транспортировать даже самых тяжелых больных.

© Российская Газета

Главврач Курской областной больницы Михаил Лукашов называет вертолет палатой реанимации и интенсивной терапии. Врачи могут экстренно прибыть в районные больницы для консультации или проведения операции. И подобных случаев - масса. Только с начала года санитарной авиацией были эвакуированы 103 человека. Самому младшему пациенту, которого транспортировал вертолет, не исполнилось и года.

История отделения санавиации Курской областной больницы началась в далеком победном 1945 году. Тогда в его штате трудились хирург и терапевт, шесть медицинских сестер и один борт-фельдшер. Шло время, санитарная авиация развивалась. Была создана Национальная служба санитарной авиации. В ее парке - российские легкие многоцелевые вертолеты "Ансат". Врачи работают оперативно и слаженно.

Команда специалистов курской санавиации функционирует на базе территориального Центра медицины катастроф областной больницы. Вертолет готов к вылету круглосуточно, работает даже в приграничных районах. Помощь там требуется оперативно и часто. Вертолетом эвакуируют больных с травмами, ожогами, острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения. В бригаду входит анестезиолог-реаниматолог.

За первое полугодие по всей стране санавиация совершила 4,6 тысячи вылетов. Эвакуировали 845 пациентов. Экстренная медпомощь развивается в России по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".