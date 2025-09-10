Как в России изменился спрос на генетические исследования

В период с января по август 2025 года российские потребители заказывали генетические тесты в клиниках и лабораториях на 11% чаще, чем в предыдущий год. Об увеличении интереса к генетическим тестам говорит и рост посещаемости сайтов профильных лабораторий. С января по июль трафик у них вырос в три раза в сравнении с годом ранее.

Такие данные представил Коммерсант. Больше такими исследованиями интересуются женщины – на них приходится 57%, доля мужской аудитории – 33%. Однако, за последние два года доля мужчин возросла в четыре раза.

Спрос на генетические исследования поддерживается двумя факторами: у людей есть личный интерес к своим корням, а также желание позаботиться о здоровье. Наиболее популярны тесты на предрасположенность к мультифакторным заболеваниям (онкологические, сердечно-сосудистые), генеалогические ДНК-тесты и диагностика редких наследственных нарушений у детей.

Также замечен растущий интерес к комплексным фармакогенетическим тестам (анализ реакции на лекарства и аллергены) и лайфстайл-тестам (питание, спорт, метаболизм).

Однако, эксперты предупреждают, что чаще всего такие тесты не дают значимой медицинской информации, они лишь могут подсказать, как скорректировать образ жизни с учетом индивидуальных особенностей. Выводы о здоровье, на которые указывают результаты тестов, должны быть интерпретированы врачом с учетом ряда факторов.