Врач рассказал о разрушающей мозг распространенной проблеме

Сильный храп может навредить здоровью мозга и увеличить риск развития деменции. Об этом предупредил невролог Байбин Чэн в видеоролике, опубликованном в TikTok.

Чэн отметил, что разрушающее воздействие на мозг оказывает сильный храп, особенно если он сопровождается остановкой дыхания. «Доступ кислорода к мозгу постоянно перекрывается, что приводит к микротравмам кровеносных сосудов. Эти травмы связаны с бессимптомными инсультами и даже с повышенным риском развития деменции в будущем», — заявил он.

Врач рассказал, что храп буквально разрушает структуру мозга. По его словам, исследования с помощью МРТ показали, что у людей с этой проблемой уменьшается объем серого вещества в отвечающих за память и мышление областях. «Чем больше вы храпите, тем сильнее сокращаются эти области мозга — например, гиппокамп, который очень важен для памяти», — отметил невролог.

По его словам, негативный эффект усиливается, так как храп нарушает сон, из-за чего мозг не успевает за ночь восстанавливаться, что и приводит к серьезным последствиям в будущем.

