Что важно знать о популярных антиэйдж-капельницах NAD+

Капельницы с NAD+ стали одним из главных трендов 2025 года. Голливудские звезды активно используют препарат для красоты и омолаживающего эффекта. NAD+ относится к коэнзимам — помощникам ферментов в запуске и ускорении химических процессов в организме. Он стимулирует клетки вырабатывать энергию, поддерживает здоровье и замедляет естественный процесс старения. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, косметолога Марии Бондаревой, чем еще полезен NAD+ и могут ли капельницы с этим веществом нанести вред здоровью.

Что такое NAD+ и чем он полезен

NAD+ (никотинамидадениндинуклеотид/НАД) — это молекула, которая есть в каждой клетке нашего тела. Она вырабатывается естественным путем и необходима для активации энергии в клетках и во всем организме, рассказала специалист:

«NAD+ играет ключевую роль во всех жизненно важных процессах: в деятельности мозга, сосудов, дыхании, пищеварении и даже размножении. Он нужен для любой функции человеческого тела».

Однако с возрастом количество NAD+ в организме падает, поэтому количество энергии сокращается и ухудшаются физические способности. Также НАД становится меньше при длительном или остром стрессе и затяжных заболеваниях.

«Поэтому возможность введения этого вещества извне выглядит очень заманчиво, как волшебная палочка. С помощью капельниц NAD+ и введения его в организм другими способами можно очень быстро восполнить дефицит этого вещества», — отметила врач.

Кроме того, это вещество активно используют в антиэйдж-медицине, потому что NAD+ ответственен за выработку энергии, регенерацию ДНК в клетках и ее долголетие.

«Теоретически, он может увеличивать продолжительность жизни человека. Примерно с 2024 года он стал рассматриваться не только как омолаживающий компонент, но и как инструмент для борьбы с усталостью, последствиями стресса и неврологическими нарушениями. Кроме того, NAD+ могут использовать спортсмены для быстрой подзарядки энергии», — сообщила собеседница «ВМ».

В каких формах можно принимать NAD+

Капельницы NAD+

Капельницы с NAD+ очень быстро восстанавливают уровень энергии, поддерживают функции мозга. Это незаменимый помощник при интенсивной мозговой нагрузке. Он улучшает общее самочувствие, сон и обладает антиэйдж-эффектом.

Однако капельницы NAD+ очень тяжело переносятся организмом. Негативные эффекты зависят от дозировки, но даже небольшая доза вещества переносится не очень хорошо, предостерегла специалист. Во время капельницы с NAD+ нередко возникают:

тахикардия;

плохое самочувствие;

странные неприятные ощущения в животе.

«В капельницах можно вводить чистый NAD или его прекурсоры, когда он превращается в организме в само вещество. Внутривенное введение вещества требует очень тщательного подхода. Капельницы может назначать только лечащий врач. Также капельницы NAD+ нужно обязательно ставить под контролем артериального давления и уровня сахара в крови, потому что глюкоза может очень быстро скакнуть вверх», — предупредила косметолог.

Шприц-ручки

Второй вариант введения NAD+ — это шприц-ручки, когда человек самостоятельно вводит себе определенную дозировку, как инсулин или как «Оземпик».

«Так определенная дозировка с помощью одной кнопки попадает в подкожно-жировую клетчатку и там уже медленнее всасывается в кровоток и распределяется по телу. На сегодняшний день это один из самых прогрессивных способов введения NAD+. Можно четко дозировать вещество и хорошо себя чувствовать, недобирая дозу до появления побочных эффектов», — отметила врач.

Назальный спрей или капли в нос

Существует еще один интересный вариант приема NAD+ — это назальный спрей или капли в нос, рассказала доктор:

«Он показал большую эффективность, потому что слизистая носа обладает очень мощным кровотоком, и при введении таким образом он быстро попадает в кровь и достигает клеток мозга. То есть очень быстро делает функции мозга более быстрыми, снимает усталость, повышает интеллектуальную выносливость и снимает стресс».

БАДы — капсулы с NAD+

И последний вариант — это БАДы с NAD+, где дозировка очень небольшая, аккуратная, и эффективность, соответственно, будет не так выражена, подчеркнула врач.

«Их нужно пить на постоянной основе. Пациентам, не склонным к регулярным приемам каких-то таблетированных форм, этот вариант не очень подходит. Им проще сделать капельницы», — считает эксперт.

Чем опасны препараты NAD+

Хоть препараты NAD+ и выглядят очень заманчиво, тем не менее у них есть опасные побочные эффекты. На данный момент Управление по контролю за лекарственными препаратами США (FDA) не одобрило эти капельницы красоты, в России препарат также не сертифицирован.

«Их используют в нашей стране только по усмотрению врачей и пациентов и под их полную ответственность. В России не зарегистрирован ни один препарат с NAD+ — ни капельницы, ни спрей, ни БАДы, которые требуют особой сертификации», — сообщила специалист.

Дело в том, что любая дотация, то есть дополнение энергии в организме каким-то очень мощным, резким способом, может наполнить ей не только здоровые клетки, но и раковые, пояснила врач. Если в организме человека началось образование раковой опухоли (а очень часто на первой и второй стадии онкологии человек не знает о своем диагнозе, потому что она протекает незаметно), то, вводя NAD+, можно простимулировать их ускоренный рост.

«Капельницы NAD+ истощают фолаты (витамины B9) и при их дефиците или генетической предрасположенности могут вызвать дополнительные нарушения в организме. Отмечу, что не только капельницы и препараты NAD+ могут вызвать ускоренное деление раковых клеток. Также это может произойти из-за приема антиоксидантов. Любые стимуляторы энергии и кровообращения могут быть потенциально опасны в связи с ускоренным развитием онкологии», — предупредила Бондарева.

Однако медицина не стоит на месте и препараты с NAD+ продолжают совершенствовать. Они уже дают значительно меньше негативных побочных эффектов для организма, заверила доктор:

«Сейчас на рынке появляются новые препараты с NAD+, в том числе капельницы. В них содержатся прекурсоры, то есть вещества — предшественники NAD+. Их вводят внутривенно, и они в кровотоке и в клетках организма превращаются в сам NAD+. Таким образом можно минимизировать или полностью исключить некоторые побочные эффекты от препарата».

Как повысить уровень NAD+ в организме без капельниц

Косметолог рассказала, что можно повысить уровень NAD+ в организме, не прибегая к помощи препаратов с его содержанием, но это требует определенных усилий и времени. Более безопасными и дешевыми альтернативами являются:

Прием никотиновой кислоты и увеличение выработки энергии с помощью спорта. Особенно эффективны силовые тренировки на свежем воздухе и аэробные нагрузки.

Также нужно придерживаться интервального питания, снизить уровень стресса до минимального, нормализовать сон и циркадные ритмы.

Кроме того, важны качественная еда, вода и регулярный секс.

«Чтобы увеличить количество NAD+ в организме, человек должен придерживаться абсолютно здорового образа жизни», — заключила эксперт.

