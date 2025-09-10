На какие операции не дают больничный

Больничные положены по закону не при всех хирургических операциях, заявила член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова.

«Медицинское вмешательство в виде эстетических операций или иных медицинских процедур, осуществленное по вашему желанию в целях усовершенствования внешности, не будет являться основанием для оформления вам листка временной нетрудоспособности», – отметила она в интервью РИА Новости.

Так, больничный не положен при операциях по увеличению груди, ринопластике и других пластических операциях. Об отсутствии на рабочем месте сотруднику нужно договариваться с работодателем лично, брать отпуск.

Ранее «СП» сообщала о том, что учёные из Университета американского штата Пенсильвания выявили неочевидный фактор, который согласно их исследованию, ускоряет ухудшение памяти у пожилых людей.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, - в теме «Свободной Прессы».