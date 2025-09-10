Эксперт оценила уровень заболеваемости ОРВИ в России

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России в настоящее время находится в пределах среднемноголетних значений, ситуация типична для осени. При этом пик ожидается в конце осеннего периода, сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Уровень заболеваемости ОРВИ с приходом осени стал немного выше по сравнению с летними месяцами, но находится в рамках средних многолетних показателей заболеваемости, характерных для этого времени года, превышения эпидемических порогов ни в одном регионе не наблюдается. Ситуация вполне типичная для сентября. Люди массово вернулись из отпусков, у школьников и студентов начался учебный год. Это значит, что число контактов между ними увеличилось, произошел активный обмен респираторными вирусами", - сказала она.

Эксперт добавила, что также многие вернулись после пребывания в другом климате, что привело к срыву адаптационных процессов в организме, снижению иммунитета и, как следствие, повышению восприимчивости человека к респираторным патогенам.

"Осень продолжается, впереди холодная и влажная погода на улице и сухой воздух, подогретый отопительными приборами дома. С наступлением осеннего похолодания рост заболеваемости неизбежен. Каких-то необычных тенденций в этом году не ожидается. Пик заболеваемости обычно приходится на конец осени - начало зимы. Если будет затянувшаяся теплая осень, то сроки могут сдвинуться на первые недели новогодних праздников", - уточнила Пшеничная.

Она также отметила, что в качестве основной меры профилактики необходимо сделать прививку от гриппа, в том числе чтобы избежать осложнений. Для защиты также нужно делать акцент на неспецифической профилактике: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и санитарно-гигиенические правила.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 425 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппа зафиксировано в России по итогам прошедшей недели.