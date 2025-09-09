Партия СРЗП предложила упразднить Фонд обязательного медицинского страхования

Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает упразднить Фонд обязательного медицинского страхования. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов на пресс-конференции в ТАСС.

"Нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и убрать из системы государственного здравоохранения все частные страховые компании", - сказал Миронов.

По его мнению, рыночный подход в здравоохранении неприемлем.