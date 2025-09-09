У известной блогерши обнаружили целлюлит на лице

Блогерша Бруна Бьянкарди, которая больше известна как возлюбленная бразильского футболиста Неймара, стала скрываться за медицинской маской. Причиной тому является редкое заболевание, сообщает издание Terra.

Медики обнаружили у Бьянкарди целлюлит на лице. Уточняется, что это заболевание не имеет ничего общего с так называемой апельсиновой коркой — так называют еще и острое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, вызванное бактериальной инфекцией.

По словам избранницы спортсмена, у нее недавно появился небольшой прыщ над верхней губой. После выдавливания в рану попала инфекция. В результате часть рта у Бьянкарди сильно опухла, а на месте прыща образовался целлюлит.

Подробнее об этом заболевании рассказала дерматолог Таиса Геррейро.

«Целлюлит может быстро прогрессировать и представлять серьезную угрозу для здоровья. Он требует немедленного медицинского лечения», — предупредила она.

По словам медика, эта патология обычно возникает из-за золотистого стафилококка или пиогенного стрептококка. Помимо прыщей, к заболеванию приводят и другие незначительные повреждения кожи, такие как порезы, царапины, ожоги и укусы, заключила доктор.