В России хотят запретить медицинским госучреждениям оказывать платные услуги

Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает запретить государственным и муниципальным медицинским учреждениям оказывать пациентам платные услуги. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов.

"Мы считаем необходимым исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения", - сказал Миронов на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, граждане часто жалуются на навязывание платных услуг в госучреждениях.