В России хотят запретить медицинским госучреждениям оказывать платные услуги

СРЗП предлагает запретить медицинским госучреждениям оказывать платные услуги
Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает запретить государственным и муниципальным медицинским учреждениям оказывать пациентам платные услуги. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов.
"Мы считаем необходимым исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения", - сказал Миронов на пресс-конференции в ТАСС.
По его словам, граждане часто жалуются на навязывание платных услуг в госучреждениях.
"Если я пришел в государственную бесплатную, кстати, это гарантировано конституцией, поликлинику, то почему мне там навязывают платные услуги, этого в принципе быть не должно", - добавил депутат.