В Подмосковье выявили случаи клещевого анаплазмоза

В Московской области зафиксированы первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза - инфекции, симптомы которой похожи на грипп, однако она может вызвать тяжелые осложнения. Об этом рассказал врач общей практики Роман Фишкин.

Новое заболевание

Клещи давно считаются одной из главных опасностей в России, потому что от их укуса можно заразиться клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Однако сейчас внимание врачей пало на другой диагноз - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), о случаях заражения им в Московской области уже сообщил Роспотребнадзор.

В России анаплазмоз пока диагностируется реже, чем клещевой энцефалит или боррелиоз, однако врачи отмечают рост количества случаев. Причина - изменение климата и расширение ареала обитания клещей.

Как бактерия действует на организм

Бактерия попадает в организм через слюну клеща, обычно спустя сутки-двое после укуса. Попавший внутрь возбудитель атакует клетки крови, которые отвечают за иммунную систему, тем самым снижая естественную защиту организма. Может начать развиваться сепсис, дыхательная и почечная недостаточность, лихорадка, а иногда грозит и летальный исход.

Где можно заразиться

Заразиться возможно в любом регионе, где обитают иксодовые клещи. Паразиты активны с весны до поздней осени и обитают не только в лесах, но и в городских парках, и на дачных участках. Насекомое переносит инфекцию после контакта с дикими животными, а потом может передать ее человеку, рассказал врач в разговоре с aif.ru.

Симптомы можно перепутать с гриппом

По словам врача, главная сложность диагностики - длительный инкубационный период (в среднем 1-2 недели). Симптомы: внезапное начало с высокой температурой (до 38-39 °C) и ознобом, сильная слабость, головная боль, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, потеря аппетита, реже - кашель, боль в горле.

В отличие от боррелиоза Лайма, при анаплазмозе не возникает характерного красного кольца на месте укуса. Болезнь может протекать как в легкой, так и в сложной форме. В зоне риска находятся люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и те, кто слишком поздно обратился за помощью. У таких пациентов инфекция способна поразить почки, дыхательную и нервную системы, привести к тяжелым последствиям, объясняет врач.

Как лечить анаплазмоз

Главный метод терапии - назначение антибиотиков курсом на 7-14 дней. Если начать лечение раньше, то оно предотвратит развитие осложнений, а состояние человека улучшится уже через 24-48 часов. В противном случае, пациенту может понадобиться госпитализация.

Как защититься от укусов клещей

Чтобы минимизировать риск укусов, необходимо надевать закрытую одежду при посещении леса или парка, использовать репелленты, регулярно осматривать тело и одежду после прогулки, не снимать клеща самостоятельно, а обращаться в травмпункт. Особое внимание нужно уделять детям и пожилым людям, так как их иммунитет наиболее уязвим.

