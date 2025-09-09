Женщина стала матерью после шести рецидивов рака

В Бразилии медсестра Халайне Родригес де Соуза Авила шесть раз излечилась от рака и после этого стала матерью. Ее историю рассказало издание Metropoles.

В 2001 году у Авилы стал часто болеть живот. Она списала этот симптом на гастрит, но обследование показало, что так проявлялся рак яичников, которые ей в итоге пришлось удалить вместе с маточными трубами. После операции и лечения женщина вошла в ремиссию.

Однако спустя два года заболевание вернулось, но и на этот раз бразильянка вылечилась. В общей сложности у нее было шесть рецидивов рака, последний из которых произошел в 2024 году. В настоящий момент она все еще продолжает лечение и верит, что в очередной раз победит болезнь.

На протяжении всех этих лет Авила мечтала о ребенке. Два года назад у нее благодаря суррогатной матери родился сын — забеременеть самой ей не позволило здоровье. Женщина назвала появление ребенка на свет самым трогательным моментом в ее жизни.

Ранее жительница США Джессика Лопес дважды вылечилась от рака. Однако спустя годы ей потребовалась трансплантация трех органов.