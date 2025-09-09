Названы лучшие врачи скорой помощи в России

Врачи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры одержали победу в III Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Как сообщает югорское правительство, состязание завершилось в Туле среди 28 коллективов из 17 регионов России.

В этом году задания конкурса усложнили. Помимо прочих испытаний, участникам было необходимо продемонстрировать навыки сердечно-легочной реанимации и дистанционного консультирования. По результатам конкурса команда Сургутской городской клинической станции скорой помощи удостоена звания лучшей бригады. В число победителей вошли Руслан Бацазов, Юлия Шишкина, Ангелина Байдуганова и Рауф Саадов.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил медицинских работников с успешным завершением соревнований. Он подчеркнул их высокий профессионализм и отметил слаженность работы на благо жителей региона.

