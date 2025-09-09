Маленький колосок чуть не убил 8-летнюю девочку

Крошечный колосок едва не стал причиной трагедии в семье москвичей. Восьмилетняя девочка проглотила его, инородное тело закупорило бронх, что привело к тяжелым последствиям.

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения Москвы, у девочки после заглатывания колоска появился сухой кашель и поднялась температура, возникли сложности с дыханием. В детской больнице им. Сперанского пациентке сделали компьютерную томографию, которая показала закупорку бронха. Когда отек спал, девочке удалили колосок и выписали из больницы.