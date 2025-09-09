Развенчаны популярные мифы о вероятности наступления беременности

Вокруг темы, связанной с возможностью зачатия ребёнка, ходит много мифов. Они вводят в заблуждение, повышают тревожность и могут препятствовать благополучному и счастливому зачатию. Врач назвала и развенчала главные из них.

© Сибмеда

Главный врач Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции, главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина рассказала об этом в своем тг-канале.

«Оральные контрацептивы вызывают бесплодие». Современные препараты безопасны и неоказывают влияния на женскую фертильность. После их отмены большинство женщин быстро восстанавливают свою способность к зачатию. Однако важно, чтобы КОК назначал врач, опираясь на индивидуальные особенности и противопоказания.

«Во время месячных забеременеть невозможно». Вероятность забеременеть в этот период ниже, но она существует. Сперматозоиды могут сохранять свою активность в организме в течение до 5 дней, и если овуляция произойдет вскоре после завершения менструации, вероятность беременности есть.

«Группа крови и резус-фактор влияют на способность к зачатию». Эти критерии не оказывают прямого влияния на возможность забеременеть. Пара с различными группами крови может успешно зачать и родить здорового ребенка. Важнее для репродуктивного здоровья общее здоровье, наличие заболеваний, гормональный баланс и т.д.

«Женщина может забеременеть в любом возрасте с помощью ВРТ». Вспомогательные репродуктивные технологии, действительно, могут помочь забеременеть, но возраст здесь играет важную роль. Способность организма к зачатию и рождению ребенка с возрастом у женщины снижается, особенно после 35-40 лет, что может приводить к снижению вероятности успешного зачатия даже с помощью ВРТ.

«Если у мужчины уже есть ребенок, его не нужно проверять». Наличие детей не исключает возможности появления проблем с фертильностью. Репродуктивное здоровья со временем может меняться, поэтому важно обследовать обоих партнеров.

«Антимюллеров гормон (АМГ) – ключевой показатель фертильности». Уровень АМГ дает представление о запасе яйцеклеток, но это только один из множества факторов, влияющих на успешное зачатие. Высокий уровень АМГ не гарантирует, что женщина легко забеременеет, а низкий уровень не является приговором. Этот показатель всегда рассматривается в рамках комплексного обследования.

«Без оргазма забеременеть нельзя». Основной фактор – это наличие сперматозоидов и яйцеклетки, которые встречаются. Оргазм – это необязательное условия наступления беременности. Хотя оргазм может помочь при зачатии за счет сокращения матки.