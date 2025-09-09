Врач Волгина рассказала, на какие тяжелые болезни может указывать головная боль

Головная боль может быть не просто неприятным состоянием, но и неспецифическим признаком многих, порой тяжелых, заболеваний. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Так, головная боль может указывать на повышенное артериальное давление, например при гипертонии. В таком случае боль обычно локализуется в затылке и сопровождается тошнотой, рвотой, мельканием "мушек" перед глазами и головокружением.

Болеть голова может также при гормональных нарушениях, нарушении кровотока по сонным артериям и при атеросклерозе.

В случае возникновения мигрени, сопровождающейся тошнотой, рвотой и светобоязнью, нужно обратиться к врачу - такая головная боль может быть симптомом сосудистой патологии головного мозга или онкологического заболевания.

Еще одной причиной частых головных болей, по словам Волгиной, может быть снижение зрения и заболевания, связанные с поражением глаз.

Ранее врач-ортодонт Диденко рассказал, что причиной ноющей головной боли может быть гипертонус жевательных мышц, вызванный нарушением прикуса.