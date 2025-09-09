Медики спасли парня с «разъехавшимся» тазом и сломанным плечом

В Кемеровской области молодой человек получил тяжелые травмы в результате ДТП. Ему сделали две операции.

© Vse42.ru

Молодой человек попал в ДТП. Он получил сложнейший перелом бедра, разрыв лонного сочленения, из-за чего таз буквально "разъехался", а также оскольчатый перелом плеча в зоне лучевого нерва. Из-за таких серьезных травм парень мог навсегда остаться инвалидом, сообщает министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в прокопьевскую больницу, где ему сделали две ювелирные операции.

Сначала врачи сопоставили на плече костные осколки и зафиксировали с помощью специальной пластины. Вмешательство было проведено через задний доступ для того, чтобы избежать осложнений. После этого медики стабилизировали тазовые кости и бедро.

Сейчас пациент поправляется, однако ему предстоит еще долгая реабилитация.