В России начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ начался в России, сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю ведомство зафиксировало 425 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, а COVID-19 диагностирован у 11,5 тысячи человек.

Гриппа пока мало - среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии (ротавирус, РС-вирус и другие).

В Роспотребнадзоре напомнили о правилах личной профилактики. Тщательное мытье рук после прогулки, использование кожных антисептиков, дезинфекция гаджетов - все это помогают снизить риск заражения, защитить себя и окружающих от возможного заболевания.