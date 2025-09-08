Американец жив спустя более чем полгода после пересадки свиной почки

67-летний американец Тим Эндрюс живет уже более шести месяцев после пересадки почки от генетически модифицированной свиньи. Это рекорд выживания после трансплантации свиного органа в живом человеке, пишет служба новостей Nature. Исследователи называют этот случай важным этапом успешной ксенотрансплантации — пересадки органов от животных людям.Тим Эндрюс страдал от терминальной стадии почечной недостаточности и находился на диализе более двух лет до операции, которая прошла в январе. С тех пор он обходится без диализа. Эндрюс стал одним из трех пациентов, которым были пересажены генетически модифицированные свиные почки, предоставленные биотехнологической компанией eGenesis из Кембриджа (Массачусетс).

«Шесть месяцев — это невероятное достижение. Первые шесть месяцев — это период наивысшего риска для пациента и трансплантата. Возможные осложнения включают анемию и отторжение трансплантата, когда иммунная система атакует новый орган. Шестимесячная отметка свидетельствует о том, что все прошло чрезвычайно успешно. Достижение 12 месяцев будет ещё одним важным этапом и фантастическим результатом», — говорит Уэйн Хоторн, хирург-трансплантолог из Сиднейского университета в Австралии.

Ранее самый долго живший орган от генетически модифицированной свиньи принадлежал 53-летней американке Товане Луни, которая прожила с почкой четыре месяца и девять дней. Однако орган был удален этом году из-за начавшегося отторжения.Тим Эндрюс получил почку от свиньи с тремя типами генетических модификаций. Одна из них — удаление трех антигенов для предотвращения отторжения органа; другая — добавление семи человеческих генов, снижающих воспаление и риск кровотечений. Кроме того, в геноме свиньи были деактивированы ретровирусы.