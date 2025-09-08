Врач назвал слабые места рыжеволосых

Родиться рыжим — большая редкость. По статистике, всего 2% населения Земли имеет натуральный «огненный» цвет волос. Эта особенность связана с мутацией гена MC1R. Что влечёт изменение последовательности ДНК, «Клопс» узнал у экспертов.

Особенности кожи и волос

У «поцелованных огнём» волосы менее густые, но более толстые и жёсткие, кудрявые или волнистые.

«Рыжий пигмент очень устойчивый, поэтому волосы седеют медленнее. Они светлеют, как будто выгорают под солнцем», — рассказала трихолог, дерматолог Анна Сердюк и назвала 4 особенности рыжеволосых.

1. Мутация гена MC1R не только отвечает за медный оттенок шевелюры, но и наделяет человека светлой кожей и веснушками. Такие люди имеют предрасположенность к меланоме — раку кожи с высокой скоростью развития и злокачественным течением.

«Риск развития онкологии в десять и даже в сто раз выше по сравнению с людьми, которые не являются носителями мутации», — добавила Сердюк.

2. Кожа у рыжих людей сильнее подвержена солнечным ожогам. Виной тому активная выработка феомеланина — пигмента, который слабо защищает от ультрафиолета.

Трудности преображения

3. Натуральный рыжий волос сложнее поддаётся окрашиванию. Для достижения более светлых оттенков или обесцвечивания требуется несколько агрессивных процедур по окраске.

«Все эти трудности связаны опять же с феомеланином: пигмент устойчив к химическому воздействию», — пояснила трихолог.

4. Характерный пигмент влияет на эффективность лазерной эпиляции. Чтобы добиться результата, потребуется гораздо больше процедур.

Рыжие чаще подвергаются буллингу: миф или правда

В средневековой Европе иметь рыжие волосы было опасно. Таких людей наделяли сверхспособностями и считали, что они связаны с дьяволом. Женщины подвергались преследованиям и казням на костре.

В современном мире рыжеволосые порой сталкиваются с насмешками в школе.

«Подобные реакция вызывает непохожесть на других. Причина может быть и в росте, и в весе, и в других особенностях ребёнка», — обратила внимание психолог Юлия Гришина.

Если человек не умеет защитить свои границы, его будут дразнить, и неважно — рыжий он или лысый. Раньше буллингу подвергались дети в очках, сейчас же это уже не считается особенностью. Если подростки узнают, что медные оттенки — это модно, все девчонки тут же побегут краситься в рыжий, говорит Гришина.