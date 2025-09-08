В больнице имени спасли пациента с редким диагнозом

В ГКБ имени Вересаева на Лобненской спасли жизнь пациента с расслоением аорты. Об этом сообщили на странице медучреждения в соцсети.

У 70-летнего мужчины отнялись ноги, появились боли за грудиной и в позвоночнике. Он вызвал скорую. В отделении сосудистой хирургии ГКБ имени Вересаева поставили диагноз: острое расслоение аорты. Причина — атеросклероз и гипертония. Пациенту требовалась экстренная операция — сосудистые хирурги обошли зону поражения с применением синтетических сосудов.

«Такое расслоение аорты с таким осложнением встречается в 0,5 случая на 100 тысяч населения,« — отметили в больнице.

После операции у мужчины восстановилось кровообращение в ногах. Спустя несколько дней он снова смог ходить.