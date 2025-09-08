Доказано ли негативное влияние микропластика на здоровье

Существует мнение, что микропластик, проникая в человеческий организм из окружающей среды, начинает накапливаться в нем, что ведет к проблемам со здоровьем, например к болезни Альцгеймера. О том, правда ли это, в разговоре с "Газетой.Ru" рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева.

"Микропластик представляет собой частицы синтетических полимеров размером от 0,001 до 5 мм", - объяснила эксперт.

Есть два основных типа микропластика: первичный и вторичный. Первичный производится для конкретных целей, в частности для создания текстильных изделий и косметики. Вторичный же образуется из-за разрушения пластиковых изделий под влиянием температуры окружающей среды, ультрафиолетового излучения и механического износа.

Микропластик попадает в организм разными путями: через вдыхание воздуха, загрязненного пылью и микрочастицами синтетических волокон, при контакте с бытовыми предметами (например, при употреблении воды из пластиковой бутылки) и через пищу и приправы (к примеру, через морепродукты, мед и соль).

"В настоящее время однозначные доказательства негативного влияния микропластика на здоровье человека отсутствуют: исследования непосредственно на людях ограничены, а большая часть имеющихся сведений основана на экспериментах с животными и in vitro - в пробирке", - подчеркнула Агаева.

Однако существуют настораживающие факты, добавила она. Например, недавно ученые выяснили, что за последние восемь лет количество микропластика в головном мозге человека выросло на 50%, а у пациентов с деменцией обнаружено в десять раз большее количество микропластика в сравнении с другими участниками исследования.

"Согласно ВОЗ, необходимы дальнейшие исследования в области доказательной медицины, чтобы определить безопасные нормы содержания микропластика в пищевых продуктах и питьевой воде", - сказала врач.

Для того, чтобы снизить концентрацию поступающего микропластика в организм, специалист посоветовала не разогревать еду в пластиковых емкостях, есть меньше морепродуктов с высоким риском загрязнения, использовать фильтры для очистки и стеклянную тару.