В Подмосковье мужчина оказался при смерти, выпив три рюмки водки

В Красногорске врачи экстренно спасли 25-летнего пациента, которому стало плохо после трех рюмок крепкого алкоголя, сообщили в пресс-службе минздрава Подмосковья.

Во время алкогольного застолья мужчина почувствовал сильную слабость, жажду и тошноту. Врачи сразу заподозрили гипергликемию - уровень глюкозы в крови превышал норму почти в шесть раз.

Позже выяснилось, что молодой человек с 9 лет страдает сахарным диабетом первого типа и пользуется инсулиновой помпой, однако в течение многих лет не наблюдался у врачей и не следовал их рекомендациям.

По словам заведующей первым терапевтическим отделением Красногорской больницы Ирины Азаровой, употребление алкоголя усугубило ситуацию, вызвав развитие тяжелых осложнений - диабетической нейропатии и ретинопатии. Молодого человека срочно перевели в реанимацию. После стабилизации состояния медики откорректировали лечение и настроили работу инсулиновой помпы.

Через несколько дней пациент был выписан под наблюдение эндокринолога.