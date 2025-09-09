Врачи помогли пациенту, потерявшему голос

ЛОР-врач больницы №52 Лилия Будейкина прооперировала пациента и исправила ему голос. Об этом сообщили на сайте больницы.

В ЛОР-отделение обратился 32-летний пациент с жалобами на нестойкость низкого голоса, периодический фальцет в тембре. Он желал обрести низкую тональность голоса, так как получил высокопоставленную должность, при этом стал испытывать смущение из-за отсутствия авторитетности в голосе.

Мужчине поставили диагноз: мутационный фальцет и госпитализировали для проведения операции. Провели операцию – тиреопластику 3-го типа, после которой голос понижается за счёт уменьшения натяжения голосовых связок. Пациент выписан на следующий день после операции под амбулаторное наблюдение и вернулся на контрольный осмотр через 10 дней. Голос его понизился, пациент получил желаемый результат.