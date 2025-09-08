Эксперт рассказал, стоит ли сдавать анализ на онкомаркеры для выявления рака

Онкомаркеры действительно помогают оценивать риск развития рака и выявлять его на ранних стадиях, однако, ориентируясь только на результат этого анализа, нельзя ставить диагноз «рак», рассказал «Газете.Ru» сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон» Андрей Варивода.

«Например, некоторые из них повышаются при воспалении, беременности, травмах или некоторых заболеваниях внутренних органов, что затрудняет точную диагностику. Поэтому один показатель онкомаркера недостаточен для постановки диагноза», – объяснил специалист.

Хотя традиционные онкомаркеры остаются важным инструментом, современная медицина активно развивается в сторону новых методов молекулярной диагностики.