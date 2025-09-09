Вологодские врачи спасли пациентку с проникающим ранением в сердце

Врачи вологодской горбольницы №2 сумели сохранить жизнь женщине, поступившей в операционную в критическом состоянии, сообщает министерство здравоохранения Вологодской области.

Пострадавшую с ранением в области сердца доставили в операционный зал, где бригада опытных хирургов и анестезиологов провела длительную операцию, длившуюся около полутора часов, уточняет ведомство.

По словам оперировавшего хирурга Павла Тайхузина, врачи ушили рану левого желудочка и удалили сгустки крови из полости перикарда. Операция оказалась крайне сложной ввиду серьезного поражения.

Как объясняют врачи, такие травмы относятся к числу наиболее тяжелых и часто приводят к гибели пострадавших даже при наличии современного оборудования и высококвалифицированного персонала. Ключевое значение имеет скорость оказания помощи: важно быстро доставить пострадавшего в операционное помещение, выявить локализацию повреждения и закрыть рану.

По информации регионального минздрава, хирургическое вмешательство было эффективным. После успешной операции пациентка поправилась и недавно выписалась после курса лечения.