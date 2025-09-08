В Африке обнаружили неизвестный вирус, который убивает за 48 часов

Некий загадочный вирус, предположительно переданный от летучих мышей, свирепствует в Демократической Республике Конго.

Вспышка, начавшаяся с троих детей, съевших тушку летучей мыши, уже унесла более 50 жизней за три–четыре недели.

Симптомы — рвота, внутреннее кровотечение — приводят к смерти примерно через 48 часов после появления первых признаков болезни. Причем симптомы напоминают геморрагические лихорадки вроде Эболы, денге и желтой лихорадки, но специалисты исключили эти и другие известные вирусы.

Согласно информации ВОЗ, с начала вспышки 21 января было зарегистрировано 419 случаев, из которых 53 завершились летальным исходом. Особенно тревожит скорость течения болезни — смерть наступает буквально через двое суток, пишет ОСН.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили новый патоген у летучих лисиц, обитающих в Австралии.