В России хотят ввести ответственность для пациентов, мешающих врачам

В России предложили ввести ответственность для пациентов, которые злоупотребляют медицинской помощью и мешают работе врачей. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет "Парламентская газета".

В документе предлагается установить административную ответственность за умышленное препятствование работе медиков. В доказанных случаях злоупотребления медицинской помощью депутат также предлагает ввести принцип возмещения её стоимости.

По словам автора инициативы, некоторые пациенты позволяют себе выбирать состав бригады скорой помощи, требовать врачей определённых религиозных взглядов или нарушать больничный режим.