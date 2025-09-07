В Ханты-Мансийске беременных вакцинируют от гриппа

В Ханты-Мансийске женщин в положении прививают от гриппа в Окружной клинической больнице. Медики напоминают, что в период беременности риск тяжелого течения гриппа и осложнений от него возрастает.

© runews24.ru

Для вакцинации используют современный препарат «Ультрикс Квадри». Он защищает от четырех штаммов вируса гриппа типов А и В.

Для будущих мам вакцина абсолютна безопасна и не влияет на плод, она не содержит антибиотиков и консервантов.

Врачи рекомендуют делать прививку от гриппа после 12 недель беременности (второй триместр). Это поможет защитить женщину и обеспечит иммунитет ребенку. Антитела передаются ему от матери, а риск заболеть гриппом снижается на 50-63% в первые месяцы жизни.

Иммунитет формируется в течение 7-10 дней после прививки и сохраняется до года.

Возможные реакции: покраснение в месте укола, небольшая боль, слабость.

Беременные женщины могут обращаться к гинекологам по вопросам вакцинации. Телефон 8 (3467) 390 060.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области началась ежегодная вакцинация против гриппа.

Пояснялось, защитит ли прививка от гриппа штамма «стратус».