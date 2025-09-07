Ведущий рассказал о первом проявлении загадочной болезни в прямом эфире

Шотландский телеведущий и журналист Даррелл Карри, борющийся с загадочной болезнью, рассказал, что его недуг впервые проявился в прямом эфире. Подробностями он Шотландия сегодня вечером» (Scotland Tonight) на канале STV.

Карри почувствовал себя плохо в прямом эфире во время обсуждения матча Лиги чемпионов между командами «Селтик» и «Реал Мадрид» в сентябре 2022 года.

«У меня в голове словно взорвалась бомба. Честно говоря, это было похоже на взрыв в мозге. Я помню, как посреди разговора схватился за стул. У меня было ощущение, что в студии произошло землетрясение», — вспомнил он.

Через несколько недель ведущий пережил еще один приступ в эфире, и тогда он решил на время отказаться от работы и заняться своим здоровьем. По словам Карри, врачи долго не могли поставить ему диагноз и сначала выписывали много обезболивающих, однако его состояние становилось только хуже.

Ранее Карри рассказал о борьбе с загадочной болезнью. Журналист пожаловался, что порой ему казалось, будто врачи относятся к нему как к подопытному кролику.