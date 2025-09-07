Человеку впервые пересадили легкое свиньи

Легкие - сложный орган для пересадки. Экспериментальная операция, проведенная впервые в мире в одном из китайских медицинских центров, выполнялась физически живому человеку с погибшим мозгом - с разрешения его родственников. Эти исследования - еще один шаг к развитию трансплантологии с использованием модифицированных органов животных.

Ранее уже были попытки пересадки сердца и почки человеку от генномодифицированной свиньи. На этот раз была сделана первая в мире пересадка легкого, сообщил журнал Nature Medicine. У реципиента, 39-летнего мужчины из Китая, мозг умер, но пересаженное легкое продолжало работать в течение девяти дней, пока эксперимент не был прекращен по просьбе родственников.

На сегодняшний день уже шесть человек в Соединенных Штатах и Китае получили органы от свиней с измененным геномом, включая сердца, почки, печень и тимус. Ученые учатся модифицировать геном свиньи таким образом, чтобы он соответствовал геному человека, чтобы снизить риски отторжения органа. Уже проведенные эксперименты позволяют предположить, что практически любой орган свиньи может быть пересажен людям, говорят исследователи. Они надеются, что таким образом может быть решена острая проблема (в том числе и этическая) нехватки человеческих донорских органов: модифицированные органы свиньи в конце концов смогут спасти тысячи людей, которые ежегодно умирают, не дождавшись операции по трансплантации.

Легкие - самый сложный орган для пересадки, говорит Мухаммад Мохиуддин, хирург и исследователь из медицинской школы Мэрилендского университета в Балтиморе, который в 2022 году провел первую пересадку сердца свиньи живому человеку. Они содержат больше всего кровеносных сосудов из всех органов, которые можно пересадить, поэтому более подвержены атакам иммунной системы, которые могут привести к образованию тромбов и повреждению тканей.

"Я приветствую усилия коллег, - говорит он. - Это первый шаг к ксенотрансплантации легких, использованию органов других видов у людей. В этом году в США были одобрены клинические испытания для этих целей свиной печени и свиных почек".

Как выполнялась операция

Трансплантированное левое легкое было взято у свиньи с шестью геномными изменениями, созданными исследовательской фирмой Chengdu Clonorgan Biotechnology в Китае. У свиньи удалили три гена, чтобы снизить риск возникновения иммунного ответа в пересаженном органе, и добавили три человеческих гена для защиты легкого от отторжения. В ходе экспериментального исследования легкое было пересажено исследователями из Первой больницы Медицинского университета Гуанчжоу в Китае в мае 2024 года. Результаты их работы опубликовал на этой неделе журнал Nature Medicine.

Команда специалистов сообщает, что в первые три дня после операции не было никаких признаков отторжения, инфекции или несостоятельности трансплантата. В первые сутки наблюдался послеоперационный отек легкого. Это объясняется тем, что во время операции в течение некоторого времени в орган не поступал кислород. На третий и шестой день ученые зафиксировали признаки иммунной атаки на орган, вызванной антителами, при этом повреждение легких уменьшилось на девятый день. К сожалению, дальше эксперимент не продолжался - исследование было прекращено по просьбе семьи реципиента.

Уэйн Хоторн, хирург-трансплантолог из Сиднейского университета в Австралии, говорит, что следующим шагом станут небольшие клинические испытания ксенотрансплантации легких. Он добавляет, что ксенотрансплантаты легких могут быть использованы для людей с терминальной стадией заболевания легких, у которых нет других вариантов лечения.

"Это пациенты, которые умрут в очереди на пересадку органов", - поясняет эксперт.

В свою очередь профессор Мохиуддин отмечает, что циркуляция консервирующего раствора по кровеносным сосудам органа после его изъятия у донора-свиньи может снизить риск его повреждения после пересадки.

Авторы исследования признали, что сохранность органов может быть улучшена и что генетические модификации, такие как добавление защитных генов, которые помогают предотвратить образование тромбов и атаку иммунной системы на орган, могут повысить безопасность и эффективность трансплантации.