В России борются с холерой уже несколько лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры против распространения холеры были приняты в России загодя. Борьба с ее распространением вошла в активную фазу еще в 2022 году.

«Холера в самом деле сегодня очень серьезная проблема в ряде стран. Когда мы увидели это еще в начале 2022 года, было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию холере. То есть мы начали загодя», – сообщила Попова РИА Новости.

Она отметила, что сейчас в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи и ни одной внутренней вспышки.

