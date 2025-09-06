Вирусолог назвал возможную причину распространения ВИЧ на Чукотке

При оценке эпидемиологической ситуации следует учитывать данные о миграционных потоках.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Сейчас во многих местах возникают заболевания в повышенном проценте случаев. ВИЧ — в Чукотке. Чукотка вроде бы далеко от Москвы, и вдруг там такая история. Сейчас резко изменились обстоятельства мирового общения людей между собой. Люди ездят за рубеж миллионами. Поэтому никогда не надо удивляться, что вдруг где-то что-то появилось, всегда надо смотреть предпосылки. Надо смотреть, сколько в Чукотке приезжих, сколько оттуда людей уехало, нужно обратить внимание на людское движение. Можно предположить, что [глобализация — прим. ГМ] может быть причиной распространения заболевания».

Согласно данным Минздрава, Чукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году. Численность людей с впервые установленным диагнозом составила 79,1 на 100 тысяч населения.

Далее в списке — Иркутская и Самарская области, где показатель равен 75,7 и 73,7 соответственно. На четвёртом и пятом местах рейтинга расположились Алтайский край и Кемеровская область, пишет РИА Новости. При этом самая низкая заболеваемость ВИЧ фиксируется в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и в Москве (11,3).