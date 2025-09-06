Назван лидер медицинского туризма

В минувшем году Сеул принял почти миллион иностранных пациентов. В целом по стране, согласно данным Министерства здравоохранения, эта цифра достигла 1,17 миллиона человек, что вдвое превышает показатели 2023 года и более чем втрое — допандемийного 2019 года. Финансовые результаты также впечатляют: иностранные пациенты потратили в столичных клиниках около 1,2 триллиона вон, что эквивалентно примерно 860 миллионам долларов США.

Наибольшим спросом среди медицинских направлений пользуется дерматология, на долю которой пришлось более 64% всех обращений, что составляет свыше 665 тысяч пациентов. Следом по популярности идут пластическая хирургия и услуги первичной медицинской помощи. Власти также намерены активно развивать такие сферы, как онкология, кардиология и лечение бесплодия.

Основным центром притяжения медицинских туристов в столице стал район Каннам, принявший почти 380 тысяч человек. Значительный поток пациентов также зафиксирован в районах Сочхо, Мапхо, Чунгу и Сонпха. В совокупности на эти пять административных единиц приходится около 92% всех визитов иностранных граждан с медицинскими целями.

Успех Сеула объясняется как высоким качеством услуг, так и целенаправленными действиями властей по созданию благоприятной инфраструктуры. Как отмечают в столичной администрации, число медучреждений, зарегистрированных для приема иностранцев, выросло более чем вдвое с 2020 года, достигнув почти двух тысяч в 2024-м. Город также оказывает клиникам маркетинговую поддержку и содействует подготовке координаторов-переводчиков.

Значительный вклад в рост внесли туристы из Японии, Китая и США. На фоне общего увеличения турпотока власти Сеула прогнозируют, что в 2025 году столицу с медицинскими целями посетят более 1,14 миллиона иностранцев.