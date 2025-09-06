Маломобильные пациенты смогут пройти диспансеризацию в стационаре

У жителей отдаленных районов появилась дополнительная возможность пройти ежегодное медицинское обследование. Теперь их могут направить на диспансеризацию в условиях стационара, госпитализировав на три дня. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко

"Мы действительно делаем диспансеризацию доступной. Теперь, с изменением Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, маломобильные граждане, проживающие на селе и в отдаленных районах, вдали от медучреждений, а также маломобильные граждане, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, как раньше, но и в стационарных условиях", - сообщил Михаил Мурашко.

Министр уточнил, что такая возможность - госпитализировать пациента на короткий срок до 3 дней - для полноценного обследования по программе диспансеризации введена впервые. Это сделано, чтобы помочь контролировать состояние здоровья людям с ограниченными возможностями, маломобильным, нуждающимся в постоянной посторонней помощи.

"При выявлении в ходе диспансеризации заболеваний и состояний, требующих специализированной, в том числе - высокотехнологичной медицинской помощи, - такая помощь будет оказана непосредственно в больнице, где человек проходил диспансеризацию. Либо пациент получит направление на необходимое лечение в профильное медучреждение. Диспансеризация в стационарных условиях для этой категории граждан финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что цель нововведения - обеспечить доступность качественной медицинской помощи каждому россиянину вне зависимости от региона проживания и особенностей здоровья.