В каком регионе России чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией

На первом месте по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в рейтинге среди регионов России в 2024-м оказалась Чукотка, следует из данных Минздрава России.

В Чукотском АО численность людей с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составила 79,1 на 100 тысяч населения, пишет РИА Новости.

Топ-3 этого рейтинга попали Иркутская область со значением 75,7 и Самарская область с показателем 73,7. За ними следуют Алтайский край (71,1) и Кузбасс (69).

Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и в Москве (11,3).

