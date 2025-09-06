Врачи прооперировали младенца с двумя эмбрионами внутри

Врачи в индийском городе Гургаон (штат Харьяна) провели уникальную операцию месячному ребёнку с редкой аномалией развития — «плод в плоде» (foetus in foetu). Из тела девочки хирурги извлекли сразу два недоразвитых эмбриона, сообщает The Times of India.

Редкая патология встречается лишь в одном случае на полмиллиона. Она формируется на ранних сроках беременности, когда один из плодов развивается неправильно и оказывается «поглощён» своим близнецом. Врачи отмечают, что изначально мать девочки ожидала тройню, но во время беременности один плод поглотил два других.

Младенца госпитализировали через 20 дней после родов – у девочки вздулся живот и она не могла есть. Обследование выявило образования, которые сдавливали желудок. В ходе двухчасовой операции команда из 15 специалистов аккуратно удалила аномальные ткани, не повредив жизненно важные органы.

«Это был редкий и сложный случай как для диагностики, так и для хирургии. Самой трудной задачей было провести операцию с ювелирной точностью на таком маленьком организме», — рассказал один из врачей.

Девочку уже выписали домой, она чувствует себя хорошо.