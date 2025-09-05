В подмосковном Видном женщина много лет прожила с гигантской миомой и наконец решила обратиться за помощью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

52-летняя женщина была госпитализирована в перинатальный центр. Россиянка жаловалась на то, что болит живот, ей сложно ходить и дышать. В ходе обследования врачи выявили шеечную миому матки.

Выяснилось, что пациентка знала о наличии патологии, но решила не обращаться за медицинской помощью и прожила в таком состоянии еще много лет. В итоге миома стала настолько гигантской, что ее вес составил почти четыре килограмма — 3 килограмма 700 граммов.

«Чаще всего такие новообразования бывают в теле матки, но здесь миома располагалась в шейке. Из-за этого было технически сложно выполнить вмешательство», — рассказал врач Николай Соваев.

Он отметил, что медики успешно удалили новообразование, женщина выписана домой.

Также специалист добавил, что чаще всего основным симптомом миомы матки является обильная, длительная кровопотеря. У женщины падает уровень гемоглобина в крови, указал Соваев. Помимо этого, причинами появления считают стрессы, наследственность, воспалительные хронические заболевания и большое количество абортов.

