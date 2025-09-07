Чем нарушения языкового развития отличаются от дислексии?

О дислексии и аутизме начинают говорить все чаще, поскольку эти расстройства затрагивают большое число детей. Но есть одно не менее распространенное расстройство, о котором говорят куда реже — нарушение языкового развития. Портал theconversation.com рассказал о нем подробнее.

© Unsplash

Нарушения языкового развития считаются невидимым заболеванием — у них нет каких-либо физических черт, которые выдавали бы их наличие. Многие дети с подобными нарушениями хорошо справляются с повседневными диалогами, но сталкиваются с проблемами, когда язык становится слишком сложным. Например, при чтении учебников, прослушивании научных объяснений или понимании шуток.

В бытовой жизни родители иногда замечают, что их дети не понимают длинные предложения. Иногда они также могут использовать очень короткие предложения, избегать тех или иных слов или с трудом пересказывать, что они делали на детской площадке или в школе.

У каждого ребенка с нарушением языкового развития свой профиль, но есть ряд симптомов, по которым его можно распознать. Если речь о дошкольнике, то маленьким детям бывает сложно следовать инструкциям, они предпочитают очень короткие предложения и плохо вспоминают, что происходило ранее. А школьникам сложно понимать учебники и сложные предложения, трудно запоминать новые слова, избегать грамматических или фонетических ошибок.

При этом нарушение языкового развития отличается от других хорошо известных расстройств нервно-психического развития. Оно не тождественно дислексии: детям-дислексикам тяжело читать и писать, хотя они понимают смысл того, что читают и пишут, тогда как нарушения языкового развития не дают ребенку понять смысл предложения в принципе. Подобное нарушение также не похоже на аутизм — социальные навыки и желание ребенка общаться не страдают, даже при ограничениях языка.

Наконец, нарушения языкового развития не зависят от невербального IQ. Раньше этот диагноз ставили, если невербальный интеллект ребенка находился в пределах средних показателей, чтобы отделить проблему от общего нарушения обучаемости. Сегодня же мы знаем, что дети с нарушенным языковым развитием показывают результаты чуть ниже среднего, но это не значит, что у них общие нарушения.

При этом нарушения языкового развития не пропадают с возрастом. Хотя состояние многих детей улучшается при правильном вмешательстве, они по-прежнему часто испытывают сложности в более взрослом возрасте. У молодых людей с подобными расстройствами чаще возникают проблемы с чтением и письмом, они раньше бросают образование и сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

Но это не значит, что диагноз обязательно негативный. Если заметить проблему вовремя и получить специализированную помощь, то многие дети продолжают успешно функционировать в школьной и повседневной жизни. Обычно эта помощь выражается в тренировках орального и письменного языка: работе над словарным запасом, грамматикой и сторителлингом со специалистом по расстройствам речи.