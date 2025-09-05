Врач рассказал, когда не следует вызывать скорую

Вызов скорой помощи обоснован, когда есть угроза жизни, заявил врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, стоит воздержаться от вызова, если нет нарушения сознания, дыхания и работы сердца, а также при отсутствии мозговой симптоматики - когда нет головокружения, сильной тишины, двоения в глазах, нетипичной походки и других признаков нарушения мозгового кровообращения.

Терапевт предложил ввести в картах вызова скорой помощи отметку об обоснованности вызова. Как он объяснил в беседе с Life.ru, для проверки работы глюкометра или снятия кардиограммы вызов скорой вместо посещения поликлиники необоснован.

Если у человека нет признаков серьезных травм, например, перелома ноги или травмы головы, а только незначительные повреждения и он в состоянии самостоятельно добраться до травмпункта, то вызывать скорую помощь нет необходимости.

Андрей Звонков призвал граждан серьезнее относиться к вызову скорой помощи и пользоваться ею лишь в действительно экстренных случаях.

