Акупунктура и золотые нити: как один рентген удивил медиков

Народные методы лечения — это, конечно, хорошо, но за медицинской помощью лучше обращаться раньше, чем позже. Иначе традиционная медицина рискует сделать ситуацию хуже. Портал livescience.com рассказал о любопытном случае, когда акупунктура привела медиков в замешательство.

© Unsplash

65-летняя женщина в Южной Корее уже некоторое время страдала остеоартритом колена — дегенеративным заболеванием суставов, вызывающем боль и скованность. Она обращалась к специалистам, которые прописали ей обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты. Пациентка также ранее прошла курс стероидных инъекций прямо в колени, но боль не ушла. А когда она начала страдать болью в животе от медикаментов, ей пришлось прекратить лечение.

После этого женщина решила попробовать альтернативные методы лечения, и начала еженедельно посещать сеансы акупунктуры. Иногда несколько раз в неделю, если боль была особенно сильной.

Однако затем она обратилась в госпиталь, потому что колени начали совсем уж мучить ее. Рентген левого колена показал, что берцовая кость во внутренней стороне сустава расширилась и затвердела, а на берцовой и бедренной костях появились наросты.

Но самое примечательное, что доктора заметили на снимках странные вкрапления… Которые оказались маленькими золотыми нитями. Их вживили в ходе сеансов акупунктуры: короткие, стерильные золотые нити специально оставили в тканях, чтобы обеспечить продолжительную стимуляцию.

Врачи не объяснили, пришлось ли удалять золотые нити хирургическим путем, но в других похожих случаях их оставляли на месте. Хотя это решение может повлечь за собой последствия: в прошлом такие нити приводили к формированию кист.

Акупунктура золотыми нитями широко распространена в Азии как средство от остеоартрита и ревматоидного артрита. При этом доказательств, что такая терапия действительно работает, нет, а некоторые случаи намекают, что нити способны косвенно ухудшить артрит, т.к. пациент может не получить надлежащее лечение вовремя.

Например, был один случай, когда 58-летняя южнокорейская женщина прошла аналогичную терапию в попытке избавиться от ревматоидного артрита запястий. К моменту, когда она наконец обратилась за медицинской помощью, ее состояние критически ухудшилось; по мнению врачей, ее болезнь зашла так далеко, потому что она не начала принимать необходимые препараты достаточно рано.

Помимо этого, золотые нити, оставленные в мягких тканях, могут мигрировать в другие части организма и повредить их. В одном случае нити, вживленные в поясницу, переместились аж в нижнюю часть правой ноги, что привело к целлюлиту — инфекции глубоких слоев кожи.

Доктора отдельно отметили, что присутствие золотых нитей усложняет чтение рентгеновских снимков. А другие предупредили, что такая акупунктура не позволяет провести МРТ без риска движения металла и повреждения крупных артерий.