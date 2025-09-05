В Конго началась новая вспышка лихорадки Эбола

Органы здравоохранения Демократической Республики Конго объявили о новой вспышке лихорадки Эбола. По состоянию на 4 сентября 2025 года, зарегистрировано 28 предполагаемых случаев заболевания и 15 смертей. В числе скончавшихся четыре медицинских работника.

Вспышка произошла в провинции Касаи. Там выявили пациентов с такими симптомами, как лихорадка, диарея, рвота и кровотечение. У них взяли анализы, и они подтвердили наличие вируса Эбола.

В провинцию направили оперативную группу быстрого реагирования, к которой присоединились эксперты ВОЗ в области эпидемиологии, профилактики и борьбы с инфекциями. В регион также направили две тонны медикаментов, включая средства индивидуальной защиты и мобильные лаборатории.

Врачи не исключили, что заболеваемость в дальнейшем будет расти. Группы реагирования начнут выявлять людей, которые уже инфицированы, но еще не обратились за медицинской помощью.

Предыдущая вспышка Эболы в ДР Конго произошла в 2022 году. Тогда ситуацию удалось взять под контроль менее чем за три месяца. В провинции Касаи вспышки Эболы наблюдались в 2007 и 2008 годах. В целом в стране с 1976 года произошло 15 локальных эпидемий лихорадки Эбола.

В феврале 2025 года двух граждан США госпитализировали с подозрением на лихорадку Эбола. Жители Нью-Йорка вернулись из поездки в Уганду. Но анализы показали, что они страдают от норовируса.