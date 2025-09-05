Минздрав назвал критической ситуацию в скорой помощи Севастополя

Медиков в Севастополе хватает, чтобы обеспечить потребность населения, несмотря на дефицит кадров, однако в скорой помощи ситуация критическая, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко во время заседания Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе.

«Видим общий дефицит медицинских кадров, но имеющегося медицинского персонала достаточно для выполнения объема оказания медицинской помощи. <…> За исключением ситуации по скорой помощи, где критический кадровый дефицит требует принятия соответствующих решений по привлечению кадров», — сказал Фисенко.

Он пояснил, что по другим направлением укомплектовать штатное расписание удается за счет повышения трудовой нагрузки на имеющихся врачей. Однако, по его словам, в целом объемы нагрузки характеризуются сбалансированностью.

В Севастополе уже много лет существует дефицит медиков. В 2024 году укомплектованность врачебными кадрами в медорганизациях составляла 84,39%, средним медицинским персоналом - 82,21%. Для решения кадрового вопроса предпринимаются различные меры, в том числе введены допвыплаты для медиков, компенсации за жилье, а в ближайшие годы планируется создать фонд квартир для бюджетников. Кроме того, власти региона заключают целевые договора с абитуриентами: оплачивают их обучение, а молодые специалисты после выпуска должны несколько лет отработать в городских медучреждениях. С 2023 года Севастопольский госуниверситет впервые начал обучение по специальности "Лечебное дело", пока оно ведется только по целевым договорам, и по этой программе для региона будут подготовлены 250 врачей.