Хирурги спасли пациентку с сосудистой патологией

В Тюмени врачи окружной больницы №2 провели операцию 30-летней пациентке с большим образованием под нижней челюстью. Как сообщает правительственный информцентр, женщина приняла патологию, которая выглядит как второй подбородок за жировик. Однако во время пластической операции у неё обнаружили серьёзное заболевание сосудов — артериовенозную мальформацию. Оказалось, что именно нарушения в их работе привели к появлению новообразования.

Для решения проблемы врачи направили пациентку в отделение рентгенохирургических методов и через бедренную артерию провели операцию. Отмечается, что женщине закрыли сброс крови, который поспособствовал уменьшению артериовенозной мальформации. Сейчас пациентку выписали из больницы. Её самочувствие значительно улучшилось.

