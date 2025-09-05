Врачи спасли ребенка после четырехкратной остановки сердца

В Сочи медики спасли жизнь десятилетнему мальчику, у которого четыре раза останавливалось сердце. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По его словам, ребенок получил тяжелые ранения шеи, что привело к большой кровопотере, и был в шаге от смерти, "но экстренные службы доказали: четкие действия спасают даже в самых критических ситуациях".

"Как только на пульт диспетчера поступил звонок, бригада СМП сразу выехала на место. Все усложнялось тем, что адреса нового дома просто не было на карте. Тогда диспетчер скорой помощи дистанционно "сопровождала" бригаду и параллельно консультировала очевидцев, как остановить кровотечение", - отметил он.

Скорая помощь приехала через шесть минут, ребенка госпитализировали в детскую больницу. Полицейские сопроводили карету с включенными спецсигналами, которую уже ждали врачи в стационаре. Так, от вызова скорой помощи до операции прошло всего 25 минут.

Хирурги и реаниматологи боролись за жизнь мальчика, который пережил четыре остановки сердца. Операция длилась несколько часов. Через двое суток ребенок заговорил. К счастью, функции мозга оказались сохранены. Сейчас пациент уже находится в общей палате.