Минздрав сформирует «белый список» БАД

С 1 сентября врачи получили право назначать биоактивные добавки пациентам, фиксируя это в медкарте. Минздрав сформирует "белый список" полезных БАД, которым и будут пользоваться медики. Для этого министерство предложило несколько критериев качества БАД. Роспотребнадзор, в свою очередь, сможет без проволочек блокировать сайты с "левыми" добавками (сейчас для этого требуется решение суда). Все эти меры нужны, чтобы навести порядок с потреблением БАД: популярность добавок растет, на рынке их огромное количество, и многие, наслушавшись рекламы, глотают их едва ли не горстями. Какие сложности могут возникнуть при формировании нового порядка, выясняла "РГ" - Неделя.

© Российская Газета

"Нас ждут серьезные изменения. Больше никакой "химии" в составе - добавки нельзя будет изготавливать с использованием опасных для здоровья веществ. Это огромный шаг к безопасности потребителей", - считает первый зам главы Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Многие люди покупают БАД, полагаясь на рекомендации знакомых. Молодежь часто рассматривает их как проявление "крутости", особенно в контексте фитнеса. В спортзалах можно услышать предложения попробовать "предтреники" для роста мышц или восстановления после тренировки. Все это без консультации специалиста. Между тем недоброкачественные БАД или те, что принимаются бесконтрольно, могут нанести серьезный вред. Они бьют по печени, иммунной системе, могут привести к образованию камней в почках", - предупредил в разговоре с "РГ" - Неделей директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий.

Напомним, БАД относятся к классу пищевых добавок - в отличие от лекарств, они проходят только проверку на безопасность, но клинические испытания для подтверждения эффективности по закону не нужны. Сегодня лишь единицы из производителей проводят такие исследования по собственной инициативе - чтобы поднять престиж продукции.

Теперь минздрав предложил критерии качества для БАД. Их планируют оценивать, в частности, по тому, входят ли их компоненты в клинические или профилактические рекомендации, соответствуют ли они международным стандартам безопасности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, система оценки включает обязательное тестирование каждой партии в аккредитованных лабораториях, строгую проверку первых трех партий для новых продуктов и ежегодный выборочный контроль для БАД, уже выведенных на рынок ранее.

"Строго говоря, по предложению минздрава будут формироваться два перечня: перечень состояний, при которых следует применять БАД (например, недостаток в организме пациента какого-либо витамина или минерала), и второй перечень - уже конкретно список разрешенных БАД", - пояснила "РГ" - Неделе исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья и Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

И тут, по мнению эксперта, для полной ясности предстоит проделать огромный объем работы.

"Поскольку речь идет о том, что БАД должны назначать врачи, в соответствии с показаниями и состоянием пациентов, они смогут это делать только в соответствии с клиническими рекомендациями. У нас на сегодняшний день разработано примерно 600 клинреков - значит, придется все их пересматривать и дополнять. Это уже задача врачебного сообщества - конкретизировать, при каких состояниях и какие именно БАД нужны. При этом, напомню, обновление клинических рекомендаций проводится раз в три года, то есть это небыстрая работа", - отмечает Неволина.

"Включение "проверенных" БАД в определенный перечень может стать важным шагом на пути к решению проблемы их бесконтрольного приема. Это позволит отсечь недоброкачественные продукты и снизить риск для потребителей. Однако, чтобы добиться видимых результатов, необходимо не только включать БАД в перечень, но и обязать врачей назначать их только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Основанием для такого решения должны быть данные объективных лабораторных исследований. Это поможет снизить количество случаев самолечения и бесконтрольного употребления БАД", - отмечает профессор Негребецкий.

Но пока нет ясности, какие именно БАД войдут в "белый список" и как именно производители будут "защищать" качество своих продуктов, чтобы в него попасть. И, главное, непонятно, что будет с зарегистрированными (то есть официально разрешенными к продаже) добавками - должны ли они войти в минздравовский перечень "автоматом" или их будут включать через какие-то дополнительные проверки.

"Нельзя исключить, что от производителей потребуется документально подтвердить качество и эффективность их продуктов - представить протоколы наблюдений, публикации в медицинской литературе. Например, одни производители омеги-3 подчеркивают, что следят за весом рыбы, которую используют в качестве сырья - потому что крупная рыба накапливает тяжелые металлы. Другие себя подобными деталями не обременяют. Как это будет учтено? Одним словом, пока вопросов больше, чем ответов", - заключила Неволина.

Конечно, меры, предложенные минздравом, важны, но они не решат проблему полностью, нужен комплекс мер, полагает Вадим Негребецкий.

"Первое - нужно информировать, повышать грамотность населения. С одной стороны, стоит ограничить рекламу, это поможет снизить интерес к продуктам, которые не всегда безопасны. С другой стороны, люди должны понимать, чем опасно бесконтрольное употребление добавок. Это поможет снизить количество случаев самолечения. Что касается продаж, я бы вообще запретил продавать БАД детям и подросткам. И вообще, я вхожу в число тех, кто считает, что БАД должны продаваться только через аптеки или специальные фармацевтические электронные площадки", - считает Негребецкий.

Кто бы возражал, если бы не кратная разница в цене в аптеках и на маркетплейсах...