Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор контролирует информацию о случае чумы у жителя Монголии, риск завоза инфекции в РФ оценивается как минимальный. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации Роспотребнадзора, 4 сентября был выявлен случай тяжелой формы чумы у жителя Монголии на расстоянии около 60 км от российской границы. Уточняется, что заболевший не был привит против чумы.

"Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о регистрации случая чумы у жителя Монголии. Ведомство постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального Центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что монгольские специалисты организовали комплекс мер по недопущению распространения чумы. Заболевший госпитализирован, проводится экстренная химиопрофилактика, введен частичный карантин. Роспотребнадзор также организовал дополнительный комплекс профилактических мери обеспечил готовность лабораторных баз водведомственных учреждений к диагностике чумы.