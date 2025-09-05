Онищенко: в Турции началась новая вспышка холеры

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что власти Турции скрывают реальный масштаб эпидемии холеры в стране. "Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же как и скрывают вспышку холеры", — сказал он изданию Life.ru. По словам Онищенко, первые сообщения о холерных вибрионах появлялись еще два месяца назад. Сейчас же турецкие больницы переполнены зараженными пациентами. Основным путем передачи холеры остается вода, напомнил эпидемиолог. В более редких случаях заражение возможно через прямой контакт с больным. Холеру успешно лечат антибиотиками, для восстановления водно-солевого баланса применяются регидратационные растворы. Однако у заболевших может начаться тяжелое обезвоживание организма. Бактерия Vibrio, представитель которой — холерный вибрион, активизируется при температуре воды около 13 градусов. Она встречается не только в Турции, но и в нескольких регионах России и Центральной Азии. Последняя крупная вспышка холеры в мире произошла в августе 2025 года в Нигерии. Умерли не менее восьми человек, более 200 выздоровели. В России последнюю вспышку холеры зафиксировали в 1994 году. Вирусом, завезенным из Турции, заразились тогда около 1,2 тыс. человек. С начала XX века было зафиксировано шесть пандемий, каждая с периодичностью около десяти лет. Седьмая пандемия холеры, вызванная штаммом Эль-Тор, началась в 1960 году. Просто ротавирус? Telegram-канал SHOT пишет, что жертвами опасной бактериальной инфекции во время отдыха на курортах Турции стали десятки российских туристов. Основные симптомы у заболевших — высокая температура, непрекращающаяся рвота и общая слабость. Многие российские туристы были вынуждены обратиться за медицинской помощью, уже вернувшись на родину. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров полагает, что новая волна заболевших в Турции, исходя из клинической картины, вызвана энтеровирусами или ротавирусами. Они не являются близкими к вибрионам — возбудителям холеры. По словам специалиста, их часто подхватывают через устриц, но россияне вряд ли их так массово потребляют, заявил он. "Это полная ерунда и даже, может быть, дезинформация. Скорее всего, в турецких бассейнах "завелись" банальные энтеровирусы либо ротавирусы, — заявил инфекционист НСН. — Здесь все дело в симптомах, поскольку холерные вибрионы вызывают понос и рвоту, но не повышение температуры. То, что описывают пострадавшие, выглядит как рота- или энтеровирусная инфекция". Никифоров также посоветовал купаться не в бассейне, а только в море, где концентрация вирусов столь мала, что угроза массовой вспышки практически невозможна. С версией о природе вируса частично согласен и кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Георгий Викулов. По его словам, в Турции зафиксированы случаи как холеры, так и энтеровирусной инфекции. "Да, действительно зафиксированы случаи кишечных инфекций, среди которых есть случаи холеры, а также энтеровирусной инфекции. Но опять же, эта информация в том числе подтверждена из официальных источников и, соответственно, в том числе Роспотребнадзор контролирует эту ситуацию", — сказал Викулов, уточнив, что среди заболевших есть граждане России. Оспа обезьян Ранее турецкие власти и Всемирная организация здравоохранения подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян (mpox) в стране. Как сообщили в ВОЗ, первый случай mpox Ib-клада был зарегистрирован 23 августа 2025 года. Далее вирус был диагностирован у тысячи пациентов. Первый завезенный случай вируса диагностировали 7 августа 2025 года у туриста, вернувшегося из ОАЭ.