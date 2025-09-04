Минздраву поручили контролировать совершенствование диспансеризации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России следить за тем, как совершенствуется доступность диспансеризации. Такую задачу он поставил перед министерством в ходе заседания правительства в режиме видео-конференц-связи.

"Хочу попросить Министерство здравоохранения внимательно контролировать, как идет совершенствование диспансеризации, чтобы она становилась доступной для граждан", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал приоритетность профилактики раннего выявления заболеваний.