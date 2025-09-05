Доктора спасли женщину после инсульта и клинической смерти

Второй день рождения может отмечать 62-летняя жительница Сургута. Ее буквально вытащили с того света после инсульта и клинической смерти врачи сразу трех медицинских организаций.

© Российская Газета

С подозрением на инсульт на "скорой" женщину доставили в травматологическую больницу. В тот момент она уже находилась без сознания. Результаты обследования подтвердили диагноз и выявили серьезное нарушение ритма сердца.

Как пишет ugra-news.ru со ссылкой на директора депздрава Югры Романа Паськова, врачи провели экстренную терапию - растворили тромб и восстановили кровоток в мозге. Но тут внезапно у пациентки остановилось сердце. Десять минут бригада врачей боролась за ее жизнь - сердце удалось запустить.

Чтобы оказать специализированную помощь, ее экстренно доставили в окружной кардиодиспансер. Здесь женщине установили временный кардиостимулятор, чтобы нормализовать сердечный ритм.

Состояние стабилизировалось, на следующий день пациентка пришла в сознание. Сейчас ее ждет новая операция на сердце - ей установят медицинский прибор, который в постоянном режиме будет обеспечивать нормальную частоту сердечных сокращений.