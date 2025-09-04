Что изменилось в лечении онкобольных в Москве с запуском цифрового сервиса

В онкоцентрах Москвы запустили цифровой сервис, который меняет подход к ведению пациентов. Теперь жители столицы, которые проходят химиотерапию, смогут находиться под постоянным контролем врачей, не выходя из дома, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Хасид.

Дмитрий Пикулин – врач-онколог. Ведет как тяжелых больных, так и в состоянии ремиссии. Раньше оценить состояние пациентов мог только на приеме. Теперь следить за их здоровьем стало намного проще.

Дмитрий Пикулин, врач-онколог:

«После проведения им курса химиотерапии запущена система дистанционного мониторинга. Пациенты, которые умеют пользоваться смартфонами, и у которых установлено приложение ЕМИАС, на третий, седьмой и 15-й дни после проведения процедуры получают анкету с вопросами касательно их самочувствия».

Можно позвонить и напрямую, оператор колл-центра запишет ответы и передаст их врачу. Когда анкета заполнена, она поступает в базу данных и попадает в рабочий кабинет врача в системе ЕМИАС. Там опросники разделяются на несколько уровней тяжести.

Дмитрий Пикулин, врач-онколог:

«Здесь мы видим количество пациентов в красной зоне. Это те пациенты, которым нужно уделить внимание прямо сейчас. Несколько пациентов из желтой зоны. И далее идут просто пациенты, у которых жалоб активных нет, и активного вмешательства врача не требуется».

За каждым пациентом закреплен свой лечащий врач-химиотерапевт. Результаты их опросов он обязан рассмотреть в течение одного рабочего дня. Если что-то не так, назначит телемедицинскую консультацию.

Евгения Кузьмина, заведующая отделением химиотерапии:

«Такой дистанционный мониторинг позволяет своевременно выявить нежелательные явления, своевременно их контролировать. Избегать в первую очередь жизнеугрожающих явлений, и, что очень важно, своевременная коррекция нежелательных явлений позволяет проводить терапию непрерывно».

Всего за полгода работы этой системы пациенты прошли более девяти тысяч опросов и получили свыше трех тысяч онлайн-консультаций. Всего в проекте участвуют более 1600 онкобольных.

Изменения коснутся и правил онлайн-записи к врачу, появятся новые меры безопасности. Так, в случае записи на прием кого-то из родственников по его полису ОМС, система потребует подтвердить его согласие. Для этого на телефон самого владельца полиса придет СМС с кодом. Действует это только для взрослых пациентов, для детей дополнительно ничего делать не придется.